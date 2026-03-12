Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Lacs italiens

Planet Lonely, Lonely Planet, Regis St Louis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre les Alpes et le Pô, la région des lacs exerce un charme puissant depuis l'Antiquité. L'attrait des cités lacustres (Bellagio, Varenna, Côme, Stresa...) et la beauté des villas entourées de somptueux jardins restent sans commune mesure. Et que dire de Milan, Vérone, Bergame, Crémone ou Mantoue, villes d'art et d'histoire ? Tout ici célèbre l'art de vivre du bel paese , à découvrir avec Lonely Planet. Un guide tout en couleurs, riche en illustrations et en cartes, conjuguant vues d'ensemble et plans plus resserrés. Des recommandations et des conseils pour préparer efficacement son voyage et se construire un séjour sur mesure, dans une région dense en beautés naturelles et architecturales. Une couverture géographique exhaustive de la région des lacs du nord de l'Italie et leurs environs, à cheval sur le Piémont et la Lombardie, des Alpes italiennes à la plaine du Pô : le lac Majeur et ses environs, jusqu'à Locarno en Suisse et au lac d'Orta ; le lac de Côme et ses environs, comprenant le lac de Lugano ; le lac de Garde et ses environs, dont Vérone et Mantoue ; Milan, la dynamique métropole lombarde, capitale mondiale de la mode et du design, point de chute des voyageurs en train et en avion ; les villes de Bergame, Brescia, Crémone et leurs environs. De nombreux itinéraires incluant promenades à pied, randonnées, circuits en voiture et excursions en train pour découvrir la région à son rythme et selon ses envies. Des témoignages et des coups de coeur de locaux et d'habitants pour partager des expériences inédites et offrir un regard renouvelé sur cette région prisée d'Italie du Nord. Un chapitre spécifique consacré aux villas et jardins (leur histoire, les différents styles) caractéristiques de la région des lacs, et un autre sur les chefs-d'oeuvre artistiques milanais hérités de la Renaissance. Une section sur l'art de vivre à l'italienne, traitant de la gastronomie, des vins, de la mode, du cinéma... Des chapitres pratiques sur les activités de plein air ou le voyage avec des enfants.

Par Planet Lonely, Lonely Planet, Regis St Louis
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Planet Lonely, Lonely Planet, Regis St Louis

Editeur

Lonely Planet

Genre

Italie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lacs italiens par Planet Lonely, Lonely Planet, Regis St Louis

Commenter ce livre

 

Lacs italiens

Planet Lonely, Lonely Planet, Regis St Louis trad. Yann Champion, Thérèse de Chérisey, Cécile Giroldi

Paru le 12/03/2026

304 pages

Lonely Planet

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384929245
9782384929245
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.