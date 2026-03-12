Lacs italiens

Entre les Alpes et le Pô, la région des lacs exerce un charme puissant depuis l'Antiquité. L'attrait des cités lacustres (Bellagio, Varenna, Côme, Stresa...) et la beauté des villas entourées de somptueux jardins restent sans commune mesure. Et que dire de Milan, Vérone, Bergame, Crémone ou Mantoue, villes d'art et d'histoire ? Tout ici célèbre l'art de vivre du bel paese , à découvrir avec Lonely Planet. Un guide tout en couleurs, riche en illustrations et en cartes, conjuguant vues d'ensemble et plans plus resserrés. Des recommandations et des conseils pour préparer efficacement son voyage et se construire un séjour sur mesure, dans une région dense en beautés naturelles et architecturales. Une couverture géographique exhaustive de la région des lacs du nord de l'Italie et leurs environs, à cheval sur le Piémont et la Lombardie, des Alpes italiennes à la plaine du Pô : le lac Majeur et ses environs, jusqu'à Locarno en Suisse et au lac d'Orta ; le lac de Côme et ses environs, comprenant le lac de Lugano ; le lac de Garde et ses environs, dont Vérone et Mantoue ; Milan, la dynamique métropole lombarde, capitale mondiale de la mode et du design, point de chute des voyageurs en train et en avion ; les villes de Bergame, Brescia, Crémone et leurs environs. De nombreux itinéraires incluant promenades à pied, randonnées, circuits en voiture et excursions en train pour découvrir la région à son rythme et selon ses envies. Des témoignages et des coups de coeur de locaux et d'habitants pour partager des expériences inédites et offrir un regard renouvelé sur cette région prisée d'Italie du Nord. Un chapitre spécifique consacré aux villas et jardins (leur histoire, les différents styles) caractéristiques de la région des lacs, et un autre sur les chefs-d'oeuvre artistiques milanais hérités de la Renaissance. Une section sur l'art de vivre à l'italienne, traitant de la gastronomie, des vins, de la mode, du cinéma... Des chapitres pratiques sur les activités de plein air ou le voyage avec des enfants.