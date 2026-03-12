Il faut sauver la licorne insupportable !

- Une nouvelle aventure signée Richard Petitsigne, dans un royaume où les personnages ne correspondent en rien à leur rôle ! - Une expédition pleine de rebondissements et de magie ! - Les " Premiers romans " : des one-shots ou des séries, illustrés en couleurs avec une grille adaptée à chaque niveau pour accompagner les progrès et les envies de lecture des enfants. Après la fâcheuse aventure avec le baron baveux, le royaume d'A-peu-près retrouve sa douce tranquillité... Jusqu'à ce que le roi annonce la visite de Pélagie, la licorne portebonheur au caractère insupportable ! Elle enquiquine tout le monde, fait caprice sur colère, et ment comme elle respire. Un mauvais moment à passer et pourtant indispensable pour le royaume ! Mais les cruelles intentions sont monnaie courante et il semblerait qu'un terrible complot vise la licorne. Alors, quand elle disparaît, la princesse Imogène, accompagnée de sa servante Marinette et du jardinier Guillaume, se précipite à sa rescousse car un ultimatum a été lancé : la vie de la licorne contre le trône d'A-peu-près... Mais qui peut être aussi méchant ?