Le Sortilège du Baron baveux

Richard Petitsigne, Justine Gouvernet

ActuaLitté
- Une nouvelle aventure signée Richard Petitsigne, dans un royaume où les personnages ne correspondent en rien à leur rôle ! - Une expédition pleine de rebondissements et de magie ! - Les " Premiers romans " : des one-shots ou des séries, illustrés en couleurs avec une grille adaptée à chaque niveau pour accompagner les progrès et les envies de lecture des enfants. Au royaume d'A-peu-près, la vie s'écoule paisiblement, rythmée par les soudaines siestes du roi Adhémar VIII, les colères de la reine Cléor et les activités potagères de la princesse Imogène. Un jour, le baron Jéroboam Pénible demande audience au château... Il réclame la main de la princesse. Mais, horreur : il bave ! Imogène refuse catégoriquement ce mariage, vexant cet inconnu qui se vengera sur son ami le jardinier, Guillaume. Celui-ci se réveille un matin transformé en poireau. Démarre alors une course contre la montre : Imogène a trois jours pour trouver un antidote, sans quoi elle devra épouser le baron Pénible et sa bave dégoulinante...

Richard Petitsigne, Justine Gouvernet
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Richard Petitsigne, Justine Gouvernet

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Le Sortilège du Baron baveux

Richard Petitsigne, Justine Gouvernet

Paru le 12/03/2026

163 pages

Gulf Stream

8,00 €

9782383496656
