#Imaginaire

Les Terres secrètes

Aline Maurice

Lorsque Hermance passe sa cérémonie de la Révélation, elle s'attend à tout sauf à être désignée comme Enchanteresse, l'une de ces femmes qui protègent Forestelle grâce aux pouvoirs magiques dont elles sont dotées. Ce destin l'expose à des dangers multiples, d'autant que les temps sont obscurs : des failles à l'origine inconnue défigurent la sylve et l'ocian, ouvrant la porte à une menace venue des entrailles de la terre. Sur Aucéade, les îles qui n'ont plus de lien avec le continent ou presque, Nelio fait partie de la Marisque, une organisation secrète de brigands. Lui aussi voit ses rêves d'avenir s'effondrer lorsqu'il apprend ce que celui-ci lui réserve : il aurait lui aussi le Don, et serait le premier Enchanteur ayant jamais existé. Malgré ses réticences, il va devoir accepter de se former tout en ménageant ses autres allégeances. Alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés, Hermance et Nelio semblent partager des rêves étranges, comme s'ils étaient liés depuis toujours. Mais ce lien sera-t-il suffisant pour faire face à la menace qui va bouleverser leur monde ?

Par Aline Maurice
Au loup éditions

|

Auteur

Aline Maurice

Editeur

Au loup éditions

Genre

Mondes fantastiques

Les Terres secrètes

Aline Maurice

Paru le 12/03/2026

560 pages

Au loup éditions

21,00 €

9782382020593
