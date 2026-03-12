Inscription
#Essais

Parcelles d'histoire

Hélène Noizet

ActuaLitté
Comment le Moyen Age a dessiné la forme de la ville de Paris ? Les églises, la trame des rues, les lotissements, la poésie urbaine montrent comment les pratiques des habitants médiévaux ont durablement structuré l'espace urbain parisien. Que reste-t-il du Moyen Age dans la forme actuelle de la ville de Paris ? Malgré les apparences, presque tout : car les immeubles haussmanniens et les toits en zinc ne sont que la surface récente d'un espace urbain profondément structuré à l'époque médiévale. Cet ouvrage renouvelle en profondeur l'approche de la morphologie urbaine parisienne. En croisant les plans, les textes et les vestiges archéologiques du 9e s. au 14e s. , il permet de comprendre comment une modeste ville située sur la rive gauche devient la plus grande cité de l'Occident latin. Avec les apports de la géomatique et de la cartographie systématique, ce livre met en valeur les éléments moteurs de la fabrique urbaine, tels que l'influence sur le tissu urbain des types d'églises, l'armature viaire ou les lotissements et parcellisations médiévales. De ces transformations témoigne la déambulation, ici cartographiée, du poète Guillot vers 1300. Les formes urbaines ne persistent pas par simple inertie : elles sont constamment réactualisées, réappropriées, transformées par les sociétés qui les habitent. Ces dynamiques collectives font le plan de la ville, construction de longue durée où se cristallisent pratiques et structures sociales. Un voyage dans le Paris médiéval pour comprendre comment la ville se façonne et nous façonne. Professeure d'histoire médiévale à l'université de Paris 8, Hélène Noizet étudie la construction de l'espace urbain dans la longue durée, notamment pour la ville de Paris. Elle met en relation les documents textuels, archéologiques et planimétriques par leur spatialisation dans un référentiel géohistorique. Elle est l'autrice de Faire ville avec Anne-Sophie Clemençon (PUV, 2021).

Par Hélène Noizet
Chez Presses universitaires de Vincennes

|

Auteur

Hélène Noizet

Editeur

Presses universitaires de Vincennes

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Parcelles d'histoire

Hélène Noizet

Paru le 12/03/2026

336 pages

Presses universitaires de Vincennes

27,00 €

9782379246012
