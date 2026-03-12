Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Celui qui voulait vivre

Camilla Raines

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On ne trouve pas l'amour dans un cercueil. " L'avenir demeure inchangé. " C'est ce que le terrible fantôme de Florence Hawthorne a annoncé à Miles après qu'il a tenté de mettre fin à la malédiction entourant la famille de Gabriel. Et ce n'est pas le seul problème qu'il doit affronter : son quasi petit ami a disparu, et il appartient à Miles d'agir pour le sauver. Aidé d'un grimoire de magie noire et de Charlee, sa cousine au caractère bien trempé, le jeune clairvoyant est déterminé à retrouver son ancien rival. Pour y arriver, il doit absolument découvrir la vérité sur le drame qui a rendu leurs familles ennemies. Mais lorsque Miles apprend qu'il est lui-même au coeur d'une prophétie annonçant sa mort, le résultat est sans appel : quel qu'il soit, l'avenir doit être changé. Pour lui, pour Gabriel et pour leur relation qui peine à démarrer. Traduit de l'anglais par Emilie Chiron

Par Camilla Raines
Chez De Saxus

|

Auteur

Camilla Raines

Editeur

De Saxus

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Celui qui voulait vivre par Camilla Raines

Commenter ce livre

 

Celui qui voulait vivre

Camilla Raines trad. Emilie Chiron

Paru le 12/03/2026

416 pages

De Saxus

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378769086
9782378769086
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.