Celui qui voulait vivre

On ne trouve pas l'amour dans un cercueil. " L'avenir demeure inchangé. " C'est ce que le terrible fantôme de Florence Hawthorne a annoncé à Miles après qu'il a tenté de mettre fin à la malédiction entourant la famille de Gabriel. Et ce n'est pas le seul problème qu'il doit affronter : son quasi petit ami a disparu, et il appartient à Miles d'agir pour le sauver. Aidé d'un grimoire de magie noire et de Charlee, sa cousine au caractère bien trempé, le jeune clairvoyant est déterminé à retrouver son ancien rival. Pour y arriver, il doit absolument découvrir la vérité sur le drame qui a rendu leurs familles ennemies. Mais lorsque Miles apprend qu'il est lui-même au coeur d'une prophétie annonçant sa mort, le résultat est sans appel : quel qu'il soit, l'avenir doit être changé. Pour lui, pour Gabriel et pour leur relation qui peine à démarrer. Traduit de l'anglais par Emilie Chiron