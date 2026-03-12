Inscription
John Plaster

Baptisé du nom de code insignifiant de Studies and Observation Group, le SOG fut la composante d'élite la plus confidentielle de toute la guerre du Vietnam - au point que son existence fut réfutée pendant plus de 30 ans par le gouvernement américain. Composé entièrement de volontaires issus d'unités telles que les Bérets Verts ou les Navy SEALs, le SOG prit en compte les missions secrètes les plus dangereuses de cette guerre, menant des opérations en profondeur derrière les lignes ennemies de pays officiellement neutres, au Laos ou au Cambodge, avec des équipes de reconnaissance composées chacune de deux à trois Américains et de six à huit soldats indigènes qui allèrent jusqu'à se retrouver confrontés à des divisions entières de l'armée nord-vietnamienne. Qualifié Béret Vert en 1967, John L. Plaster effectuera trois tours d'opérations d'une année chacun, de 1968 à 1970, passant progressivement du statut de jeune bleu à celui de chef d'équipe expérimenté. Pour la première fois, il lève le voile sur le rôle de cette unité ayant compté le plus grand nombre de récipiendaires de la Medal of Honor de toute la guerre du Vietnam, mais aussi, proportionnellement, le plus grand nombre de tués ou disparus au combat.

Par John Plaster
Chez Nimrod

Auteur

John Plaster

Editeur

Nimrod

Genre

Etats-Unis (XXe et XXIe siècle

SOG

John Plaster trad. Franck Mirmont

Paru le 12/03/2026

480 pages

Nimrod

23,00 €

9782377530922
