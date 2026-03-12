Inscription
#Roman francophone

Ce qu'on emporte

Andrèas Flouràkis

ActuaLitté
Pièce chorale dédiée aux réfugiés et aux immigrés, Ce qu'on emporte s'attache à briser l'anonymat entourant habituellement les migrants qui affluent par vagues, pour mettre l'accent sur la particularité de chaque individu. Les trois parties du texte, Nous, D'autres, Nous et d'autres, constituent comme un choeur antique aux voix diverses abordant des sujets comme la crise récente de la société grecque face à l'afflux de réfugiés, la fuite de la jeunesse grecque à l'étranger en quête d'un avenir meilleur, mais aussi des thèmes plus personnels, dans un dialogue polyphonique où l'auteur s'interroge une fois de plus sur la place de l'individu face au groupe, interrogation qui se trouve au coeur de son oeuvre. Auteur dramatique, metteur en scène et enseignant, Andrèas Flouràkis est né en 1969 à Athènes. Ses oeuvres ont été présentées dans une quinzaine de langues en Europe et en Amérique du Nord, et notamment à la Comédie-Française, au Royal Court Theatre de Londres ou au théâtre national de Madrid. Ses textes ont reçu de nombreuses distinctions telles que le Fulbright Artists Award aux Etats-Unis.

Par Andrèas Flouràkis
L'Espace d'un instant

|

Auteur

Andrèas Flouràkis

Editeur

Editeur

L'Espace d'un instant

Genre

Théâtre - Pièces

Ce qu'on emporte

Andrèas Flouràkis trad. Hélène Zervas

Paru le 12/03/2026

78 pages

L'Espace d'un instant

13,00 €

9782375720882
