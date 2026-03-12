Sociologie des goûts homosexuels

Comment se fabriquent les préférences amoureuses et sexuellesA ? Selon quelles modalités socialisatricesA ? Et suivant quels processus vont-elles se différencier en fonction du genre, de la classe sociale et des parcours individuelsA ? C'est à ces questions que ce livre s'attache à répondre, en s'inscrivant dans la lignée de travaux ayant montré que la sociologie peut appréhender des objets dont on pense a priori qu'elle n'a rien à en dire, car ils se situeraient hors du social. Ce travail montre que les socialisations qui fabriquent les goûts amoureux peuvent faire l'objet du même type d'analyse sociologique que les goûts culturels. En se concentrant sur une population d'individus homosexuels, étudie les processus de construction des dispositions à aimer amoureusement et sexuellement les personnes de même sexe que soi. A partir d'entretiens approfondis et répétés avec des femmes et des hommes appartenant à différentes classes sociales, la recherche rend compte de goûts et de rapports au sentiment amoureux différenciés, résultant des positions occupées dans l'espace social. En retraçant le parcours des enquêté. e. s, elle retrace l'articulation entre les socialisations enfantines et adolescente aux socialisations secondaires, jusqu'à l'apprentissage de la sexualité. La sociologie de la socialisation étant rarement une sociologie de la sexualité et vice versa, l'ouvrage apporte un point de vue novateur sur ces questions. Bio : Claire Piluso est maîtresse de conférence à 'université d'Orléans et rattachée au laboratoire ERCAE (Equipe de Recherche Contextes et Acteurs de l'Education)