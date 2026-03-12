Tornadino, l'égoïsme tardif

Eva vit là où elle ne connaît que Berry. Mais Berry n'est jamais assez, et parfois même, il devient trop. Elle voudrait rencontrer d'autres visages, partir au loin avec eux, partager leurs vacances et leurs cigarettes pleines de goudron. Ce serait peut-être l'occasion de fuir la tempête qui s'annonce, celle dont la rumeur a plongé la ville entière dans une torpeur sans élan. Jouant d'un univers réaliste teinté de touches fantastique, Simon Ecary tisse une histoire douce et cruelle, où des situations triviales prennent des allures de conte. A travers le récit d'une relation qui cherche à se redéfinir, l'auteur nous convie à un voyage où le désir de nouveauté se heurte à la perte. Porté par un dessin fluide et coloré, le livre s'anime de métaphores visuelles qui donnent corps aux états d'âme des personnages et plongent le lecteur dans un sentiment de rêve éveillé. Ces surgissements surnaturels servent moins de décor que de prétexte sensible à libérer l'imagination débordante de l'auteur. Visuellement, Tornadino puise dans un imaginaire bigarré - cartes postales des années 1970, jouets Kinder, anciens livres jeunesse tchèques - et dans l'énergie brute de certaines bande dessinée enfantines. Le titre, fausse piste volontaire, évoque la tornade mais surtout la relation entre Eva et Berry ? : un duo bavard mais sourd l'un à l'autre. Drôle, fantasque et parfois féroce, ce premier livre révèle un auteur inventif, porté par une énergie rare, qu'il faudra suivre de près.