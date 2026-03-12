Mon premier livre d'éveil

Le premier livre d'éveil des tout-petits, pour jouer sur le ventre et découvrir les couleurs ! Un livre tout-carton à déplier, pour accompagner les tout-petits dès la naissance dans leurs premiers moments d'éveil sur le ventre et leur permettre de muscler leur cou, étape importante de leur développement. Les dessins colorés et contrastés illustrent plusieurs mots à découvrir, adaptés aux bébés : le soleil, un nuage, un papillon, avec des volets à soulever et à manipuler ainsi que des trous pour regarder à travers ! Dans la même collection : - Mon premier livre animé