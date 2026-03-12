Un cold case , un meurtre et un suicide : trois affaires en apparence sans lien auquelles la détective Liv Jensen va se voir confrontée, non sans faire face à ses propres démons... Il y a trois mois, Liv Jensen a démissionné de son poste à la police du Jutland du Nord et a emménagé à Copenhague. Un nouveau départ contraint et douloureux qui l'a obligée à se réinventer. Ainsi, à défaut de pouvoir accéder à son rêve en intégrant la brigade criminelle, elle a créé sa petite entreprise de détective privée histoire de payer les factures. Un quotidien sans enthousiasme que son ancien mentor, Petter Bohm, vient un jour bousculer. Enquêteur à la Crim, celui-ci souhaite que la jeune femme reprenne une affaire classée sans suite vieille de plusieurs années. Il a besoin de son regard neuf sur le meurtre d'un journaliste culturel qui l'empêche aujourd'hui de dormir. Liv, quant à elle, a besoin de renouer avec cette sensation de papillons dans le ventre qu'elle éprouve lorsqu'une pièce du puzzle trouve sa place. Ce qu'elle ne mesure en revanche pas, c'est que, pour mener à bien cette mission, il lui faudra retourner dans le Jutland où les restes de son passé l'attendent, et rouvrir l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire danoise.