Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Classée sans suite

Katrine Engberg

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un cold case , un meurtre et un suicide : trois affaires en apparence sans lien auquelles la détective Liv Jensen va se voir confrontée, non sans faire face à ses propres démons... Il y a trois mois, Liv Jensen a démissionné de son poste à la police du Jutland du Nord et a emménagé à Copenhague. Un nouveau départ contraint et douloureux qui l'a obligée à se réinventer. Ainsi, à défaut de pouvoir accéder à son rêve en intégrant la brigade criminelle, elle a créé sa petite entreprise de détective privée histoire de payer les factures. Un quotidien sans enthousiasme que son ancien mentor, Petter Bohm, vient un jour bousculer. Enquêteur à la Crim, celui-ci souhaite que la jeune femme reprenne une affaire classée sans suite vieille de plusieurs années. Il a besoin de son regard neuf sur le meurtre d'un journaliste culturel qui l'empêche aujourd'hui de dormir. Liv, quant à elle, a besoin de renouer avec cette sensation de papillons dans le ventre qu'elle éprouve lorsqu'une pièce du puzzle trouve sa place. Ce qu'elle ne mesure en revanche pas, c'est que, pour mener à bien cette mission, il lui faudra retourner dans le Jutland où les restes de son passé l'attendent, et rouvrir l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire danoise.

Par Katrine Engberg
Chez Pocket

|

Auteur

Katrine Engberg

Editeur

Pocket

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Classée sans suite par Katrine Engberg

Commenter ce livre

 

Classée sans suite

Katrine Engberg trad. Catherine Renaud

Paru le 12/03/2026

504 pages

Pocket

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266360616
9782266360616
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.