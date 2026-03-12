Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Je te mens

Maxime Girardeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un écrivain à la dérive retrouve le chemin de l'inspiration grâce à l'assistance conversationnelle de son IA. Mais s'abandonner à la machine a un prix... Max, célèbre romancier, est confronté au syndrome de la page blanche. Fraîchement divorcé et hanté par une enfance violente, il se bat pour remettre sa vie sur les rails. Lorsqu'il aperçoit son mystérieux voisin d'en face en train de fumer à sa fenêtre, l'imagination de Max s'enflamme et il veut en savoir plus. Pour en connaître un peu plus sur ce voisin et terminer son livre en retard, Max fait appel à l'intelligence artificielle de ChatGPT. Il nomme sa nouvelle assistante virtuelle Loïe et, avec sa voix dans les oreilles, se lance dans une quête obsessionnelle d'indices sur la vie de cet homme, tout en écrivant son roman. D'où vient cette obsession pour l'homme à la fenêtre ? Le final inattendu et saisissant remettra en question tout ce que vous aviez lu jusqu'à présent.

Par Maxime Girardeau
Chez Pocket

|

Auteur

Maxime Girardeau

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je te mens par Maxime Girardeau

Commenter ce livre

 

Je te mens

Maxime Girardeau

Paru le 12/03/2026

307 pages

Pocket

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266348201
9782266348201
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.