Lieutenant de Bigeard

Le témoignage inédit de l'un des protagonistes de Dien Bien Phu Dans une scène du film Dien Bien Phu de Pierre Schoenderffer, on aperçoit au QG du général Cogny commandant les forces françaises au Tonkin un jeune lieutenant du fameux 6e bataillon de parachutistes coloniaux. Son nom, Jacques Allaire. " C'est à lui que l'on se réfère le plus souvent pour évoquer la bataille, et plus largement, la saga de Bigeard ", écrit en préface le général Maurice Schmitt, ancien chef d'état-major des armées. Il nous manquait le récit de sa guerre, le voici. Ces mémoires racontent la vie d'un jeune homme d'extraction modeste, autodidacte curieux, passionné par les livres et le théâtre, un moment employé dans une librairie, qui s'engage dans les Forces Françaises de l'Intérieur, puis dans l'armée régulière reconstituée à la Libération. Il va effectuer trois séjours en Indochine entre 1945 et 1954, jusqu'à la bataille de Dien Bien Phu, puis son internement dans le camp de prisonniers vietminh n°1. Ecrit à hauteur d'homme, loin des états-majors et des atermoiements du Palais-Bourbon, cet ouvrage témoigne d'une guerre où la fraternité côtoie le tragique. Il raconte aussi la découverte passionnée de l'Indochine, sa civilisation, ses peuples et ses moeurs par un jeune Français - " un petit lieutenant, caustique, mordant ", disait Bigeard - frappé à son tour par le " mal jaune ", cette fascination pour la péninsule. Un récit puissant, l'un des derniers portés par un protagoniste d'envergure.