Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Lieutenant de Bigeard

Jacques Allaire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le témoignage inédit de l'un des protagonistes de Dien Bien Phu Dans une scène du film Dien Bien Phu de Pierre Schoenderffer, on aperçoit au QG du général Cogny commandant les forces françaises au Tonkin un jeune lieutenant du fameux 6e bataillon de parachutistes coloniaux. Son nom, Jacques Allaire. " C'est à lui que l'on se réfère le plus souvent pour évoquer la bataille, et plus largement, la saga de Bigeard ", écrit en préface le général Maurice Schmitt, ancien chef d'état-major des armées. Il nous manquait le récit de sa guerre, le voici. Ces mémoires racontent la vie d'un jeune homme d'extraction modeste, autodidacte curieux, passionné par les livres et le théâtre, un moment employé dans une librairie, qui s'engage dans les Forces Françaises de l'Intérieur, puis dans l'armée régulière reconstituée à la Libération. Il va effectuer trois séjours en Indochine entre 1945 et 1954, jusqu'à la bataille de Dien Bien Phu, puis son internement dans le camp de prisonniers vietminh n°1. Ecrit à hauteur d'homme, loin des états-majors et des atermoiements du Palais-Bourbon, cet ouvrage témoigne d'une guerre où la fraternité côtoie le tragique. Il raconte aussi la découverte passionnée de l'Indochine, sa civilisation, ses peuples et ses moeurs par un jeune Français - " un petit lieutenant, caustique, mordant ", disait Bigeard - frappé à son tour par le " mal jaune ", cette fascination pour la péninsule. Un récit puissant, l'un des derniers portés par un protagoniste d'envergure.

Par Jacques Allaire
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Jacques Allaire

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Guerre d'Indochine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lieutenant de Bigeard par Jacques Allaire

Commenter ce livre

 

Lieutenant de Bigeard

Jacques Allaire

Paru le 12/03/2026

467 pages

Librairie Académique Perrin

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782262103811
9782262103811
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.