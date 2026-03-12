Dictionnaire amoureux de la Tunisie

Les Tunisiens la résument ainsi : " Un petit pays qui a tout d'un grand ! " Concentré de civilisations et livre d'histoire à ciel ouvert, à l'avant-garde de la culture arabe, la Tunisie nous ici contée par l'une de ses filles, Fawzia Zouari. L'exiguïté territoriale de la Tunisie ne l'a pas empêché de donner jadis son nom - Ifriqiya - au continent tout entier, l'Afrique, et de dérouler dans sa chronique nombre d'épisodes fondateurs et de courants de la pensée. A elle seule, la mosaïque tunisienne raconte, non seulement la chronique du Maghreb et de l'Europe, mais le reste de l'histoire de la planète, de l'Occident à l'Orient. C'est ici, à Carthage, que le monde connut sa première constitution. C'est ici que vécut la première femme fondatrice d'empire de l'histoire, la reine Didon, dite Elyssa. C'est ici que Hannibal conçut et planifia la conquête de Rome. Ici fut aboli l'esclavage avant la plupart des pays d'Europe. D'ici partit l'étincelle du fameux Printemps arabe. En enfant de ce pays, sa fille, et ce n'est pas peu d'être la fille d'un pays qui parmi les premiers a rompu avec l'oppression et le mépris des femmes, je suis allée à la recherche de l'âme de cette terre, de ce peuple à la fois soumis et rebelle, qui plie mais se relève chaque fois que l'étau de la dictature se resserre sur lui. Car il y a bien quelque chose qui échappe au tragique en Tunisie et négocie sans cesse avec la vie. Qui aime rire et chanter, fut-ce au coeur de la misère et l'oppression. Ce n'est pas un hasard si les islamistes et les rigides de tous poils ont toujours eu horreur de cette modernité innée et ce désir de l'autre inscrit dans les gênes du Tunisien. Voilà peut-être un début de définition : un pays porté sur la vie et tourné vers l'Autre ; ouvert aux souffles de l'Occident et de l'Orient. Méditerranéen et africain.