Une minute de silence

Siegfried Lenz

L'avant-dernier roman, et grand succès de Siegfried Lenz, l'un des plus grands écrivains de la littérature allemande d'après-guerre. Dans une petite ville de la Baltique bercée par le rythme incessant des vagues, Christian assiste à la minute de silence observée dans son lycée en mémoire de Stella Petersen, professeur d'anglais morte en mer. Stella fut le grand amour de Christian, un amour volé aux conventions qui régissent les relations entre professeurs et élèves, un amour fait de silences et d'interrogations, de découvertes fragiles et de beauté. Dans une prose lumineuse, toute de tendresse et de retenue, Siegfried Lenz nous offre un roman intimiste, presque onirique, sur l'éblouissement d'un premier amour et sur la douleur de l'inachèvement. ----------------------------------------------------- " Ce roman est à la fois une leçon d'écriture et une histoire bouleversante. " Le Monde " Nous devons remercier Siegfried Lenz pour ce livre d'une grande poésie. Peut-être est-ce son plus beau roman. " Frankfurter Allgemeine Zeitung

Par Siegfried Lenz
Chez Robert Laffont

Auteur

Siegfried Lenz

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature Allemande

Une minute de silence

Siegfried Lenz trad. Odile Demange, Odile Demange

Paru le 12/03/2026

144 pages

Robert Laffont

9,90 €

9782221287088
© Notice établie par ORB
