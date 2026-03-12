Une minute de silence

L'avant-dernier roman, et grand succès de Siegfried Lenz, l'un des plus grands écrivains de la littérature allemande d'après-guerre. Dans une petite ville de la Baltique bercée par le rythme incessant des vagues, Christian assiste à la minute de silence observée dans son lycée en mémoire de Stella Petersen, professeur d'anglais morte en mer. Stella fut le grand amour de Christian, un amour volé aux conventions qui régissent les relations entre professeurs et élèves, un amour fait de silences et d'interrogations, de découvertes fragiles et de beauté. Dans une prose lumineuse, toute de tendresse et de retenue, Siegfried Lenz nous offre un roman intimiste, presque onirique, sur l'éblouissement d'un premier amour et sur la douleur de l'inachèvement. ----------------------------------------------------- " Ce roman est à la fois une leçon d'écriture et une histoire bouleversante. " Le Monde " Nous devons remercier Siegfried Lenz pour ce livre d'une grande poésie. Peut-être est-ce son plus beau roman. " Frankfurter Allgemeine Zeitung