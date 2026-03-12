Inscription
#Roman étranger

Le bateau-feu suivi de Fin de guerre

Siegfried Lenz

ActuaLitté
Un receuil inédit de deux nouvelles de Siegfried Lenz, écrivain majeur de la littérature allemande d'après-guerre. Un bateau-feu : point de navigation pour les navires, symbole de sécurité ancré au fond de la mer, attaché à une position immuable. Immuable comme Freytag, le capitaine du bateau, qui s'est promis que son navire achèverait sa dernière mission. Mais voilà qu'un jour, il se retrouve à sauver de la noyade une bande de criminels échappés de prison. Rapidement, les naufragés reprennent le contrôle du bateau. Que se passe-t-il lorsqu'à bord d'un tel navire éclate le conflit entre la force armée et la puissance morale ? Suivi d'une nouvelle traduction de Fin de guerre , ce volume inédit réunit sous le signe de leur géographie commune, en mer Baltique, deux courts textes de Siegfried Lenz, écrivain majeur de la littérature allemande d'après-guerre. ----------------------------- " Le bateau-feu est l'une des nouvelles les plus importantes de Lenz. " Die Welt " A nous lecteurs et lectrices d'aujourd'hui d'entendre comme il se doit les expériences du passé auxquelles la permanence poétique de la Nature confère une dimension intemporelle. " Isabelle Liber " Lenz raconte des récits qui défient l'imagination, mais sa maîtrise artistique leur confère une authenticité indéniable : surprenantes, invraisemblables parfois, mais toujours vraies. " Marcel Reich-Ranicki

Par Siegfried Lenz
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Siegfried Lenz

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature Allemande

Le bateau-feu suivi de Fin de guerre

Siegfried Lenz

Paru le 12/03/2026

256 pages

Robert Laffont

17,00 €

9782221282731
