Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Tu as fait quelque chose ?

Sylvain Drikes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le guide pratique de la beauté authentique. Lèvres charnues, petit nez pointu : jamais les diktats esthétiques n'ont autant pesé sur notre conception de la beauté. Amplifiées par les réseaux sociaux, ces tendances nous font désirer des traits parfois à rebours de notre physionomie. Comment lutter contre ce formatage, et valoriser la beauté naturelle de chacun ? Le docteur Sylvain Drikes dévoile ici tous ses secrets pour s'approprier son visage... sans nécessairement passer par la case bistouri. De l'hygiène de vie aux produits cosmétiques en passant par le yoga facial, qu'est-ce qui fonctionne vraiment ? Comment protéger sa peau du soleil et de la pollution ? En dernier recours, vers quel praticien esthétique se tourner pour obtenir des résultats parfaits - c'est-à-dire indétectables. En s'appuyant sur les dernières innovations technologiques ainsi que sur sa longue expérience de médecin, Sylvain Drikes nous apprend à apprivoiser nos complexes avec sobriété, et nous rappelle que chaque histoire est précieuse. Laissez-vous accompagner sur le chemin de l'acceptation de soi !

Par Sylvain Drikes
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Sylvain Drikes

Editeur

Robert Laffont

Genre

Cosmétiques, coiffure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tu as fait quelque chose ? par Sylvain Drikes

Commenter ce livre

 

Tu as fait quelque chose ?

Sylvain Drikes

Paru le 12/03/2026

334 pages

Robert Laffont

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221281499
9782221281499
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.