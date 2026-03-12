Tu as fait quelque chose ?

Le guide pratique de la beauté authentique. Lèvres charnues, petit nez pointu : jamais les diktats esthétiques n'ont autant pesé sur notre conception de la beauté. Amplifiées par les réseaux sociaux, ces tendances nous font désirer des traits parfois à rebours de notre physionomie. Comment lutter contre ce formatage, et valoriser la beauté naturelle de chacun ? Le docteur Sylvain Drikes dévoile ici tous ses secrets pour s'approprier son visage... sans nécessairement passer par la case bistouri. De l'hygiène de vie aux produits cosmétiques en passant par le yoga facial, qu'est-ce qui fonctionne vraiment ? Comment protéger sa peau du soleil et de la pollution ? En dernier recours, vers quel praticien esthétique se tourner pour obtenir des résultats parfaits - c'est-à-dire indétectables. En s'appuyant sur les dernières innovations technologiques ainsi que sur sa longue expérience de médecin, Sylvain Drikes nous apprend à apprivoiser nos complexes avec sobriété, et nous rappelle que chaque histoire est précieuse. Laissez-vous accompagner sur le chemin de l'acceptation de soi !