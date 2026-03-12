Inscription
Philosopher sans viande

Jean-François Pradeau

La philosophie comme bonne santé. Depuis Pythagore, au VIe s. av. J.-C., jusqu'aux derniers penseurs païens de l'Antiquité tardive, aux Ve et VIe s. apr. J.-C., la tradition philosophique qui se réclamait de Pythagore et de Platon a défendu " l'abstinence de la consommation de la chair ", c'est-à-dire l'interdiction de tuer des animaux et de les manger. Les raisons de cet interdit étaient multiples : ces philosophes tenaient l'âme pour immortelle, et l'animal dévoré pouvait avoir en lui l'âme d'un défunt humain, et peut-être même d'un parent ; les animaux, parce qu'ils sont des vivants comme nous, sont des êtres animés envers lesquels nous avons une obligation de justice et de bienveillance ; notre hygiène de vie, enfin, gagne considérablement à s'abstenir de la viande, qui est une nourriture souvent malsaine dont nous pouvons nous passer. La seule et véritable raison qui pousse les hommes à tuer et dévorer d'autres vivants tient à un dérèglement moral et au plaisir maladif que nous prenons au " carnage " du vivant. Pour mettre fin à ce dérèglement, Platon et les platoniciens de l'Antiquité vont prescrire un remède, l'abstinence de la chair, qui n'était rien d'autre pour eux que la philosophie elle-même.

Par Jean-François Pradeau
Chez Presses Universitaires de France

Auteur

Jean-François Pradeau

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Notions

Philosopher sans viande

Jean-François Pradeau

Paru le 12/03/2026

208 pages

Presses Universitaires de France

19,00 €

9782130881216
