Toute l'infortune du monde

Depuis plusieurs mois, des drones sèment la terreur à Paris. La capitale se vide de ses habitants au fur et à mesure de ces attaques quotidiennes, perpétrées par des Américains et des Russes. Devant l'apparente passivité des autocrates de ces deux grandes puissances, la présidente de la République, Emilie Cornelly, tente d'organiser la résistance européenne. Mais même ses soutiens les plus solides donnent l'impression de céder... Alors, quand tout semble perdu, la meilleure défense ne serait-elle pas l'attaque ?