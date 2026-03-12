Inscription
Toute l'infortune du monde

Thomas Bronnec

Depuis plusieurs mois, des drones sèment la terreur à Paris. La capitale se vide de ses habitants au fur et à mesure de ces attaques quotidiennes, perpétrées par des Américains et des Russes. Devant l'apparente passivité des autocrates de ces deux grandes puissances, la présidente de la République, Emilie Cornelly, tente d'organiser la résistance européenne. Mais même ses soutiens les plus solides donnent l'impression de céder... Alors, quand tout semble perdu, la meilleure défense ne serait-elle pas l'attaque ?

Par Thomas Bronnec
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Thomas Bronnec

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans noirs

Toute l'infortune du monde

Thomas Bronnec

Paru le 12/03/2026

448 pages

Editions Gallimard

20,00 €

9782073148698
