Certains livres, écrits à l'encre de sang, renferment une magie ancestrale. Rares sont ceux qui connaissent leur existence ; plus rares encore, ceux qui les protègent... et qui sont prêts à en payer le prix. La famille Kalotay, propriétaire d'une collection de ces livres aussi puissants que redoutables, a été divisée par ce secret. Tandis que Joanna consacre sa vie à la conservation de cette bibliothèque, enchaînée à la maison familiale, sa demi-soeur, Esther, fuit depuis dix ans une hypothétique menace. Et lorsque leur père meurt soudain, un livre inconnu à la main, il devient évident qu'il ne leur a pas tout dit. Contraintes d'affronter le danger pour protéger leur héritage familial, les deux soeurs s'apprêtent à découvrir des secrets propres à bouleverser leur vision du monde et de la magie. Premier roman empreint de mystère, Magie d'encre nous plonge dans un univers fantastique et intrigant qui explore secrets de famille, soif de pouvoir et trahison.