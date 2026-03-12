Inscription
Des vies à bâtir

Basile Mulciba

1949. Un couple d'architectes parisiens, Monica et Emilien, attendent un enfant. Elle est issue d'une famille aisée, lui vient d'un milieu modeste ; tous deux voient dans leur métier la promesse d'une émancipation. Alors que le talent de Monica commence à être reconnu, c'est Emilien qui est choisi pour rejoindre l'Atelier d'Auguste Perret et l'immense chantier de reconstruction du Havre, rasé par les bombardements. Sur place, attentif aux habitants et à la mémoire des lieux, le jeune architecte s'engage dans une oeuvre qui le transforme autant qu'elle façonne une ville moderne. Monica, restée à Paris avec le nouveau-né, est déterminée à s'accomplir et à inventer son destin de femme libre. En nous plongeant dans la période de l'après-guerre, ce roman sensible aborde des questions toujours vives et actuelles : celles des inégalités femmes-hommes, du poids des injonctions sociales et du déterminisme. Il évoque avec subtilité les bifurcations de l'existence, la force des rencontres et la grandeur d'une ville qui renaît sous nos yeux.

Chez Editions Gallimard

Auteur

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Des vies à bâtir

Paru le 12/03/2026

304 pages

21,00 €

9782073136640
