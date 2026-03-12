Berlin pour elles

" Elle l'attend toujours en bas, devant la porte, heureuse à l'idée de passer du temps chez elle. D'être bientôt avec elle. La vie d'Hannah s'articule en deux temps : les moments qu'elle passe avec Judith et les moments où Judith n'est pas là. " Berlin-Est, 1967. Hannah et Judith ont six ans lorsqu'elles se rencontrent pour la première fois. L'une est élevée par une mère célibataire, très critique à l'égard du Parti ; l'autre par un père autoritaire et cadre zélé de la Stasi. Malgré l'hostilité qui règne entre leurs familles, les deux fillettes deviennent inséparables et se promettent de ne jamais se quitter. Mais comment préserver ce qu'elles ont de plus cher dans un monde où leur liberté est entravée ? Face aux aléas de l'Histoire, leur merveilleuse amitié résistera-t-elle à l'épreuve du temps et de l'adversité ?