La chute de Luis Ocaña dans le col de Menté

Le soleil est partout et l'ombre nulle part. Luis ce soleil piquant des deux ce soleil qui dicte aux hommes aux bêtes et aux tuiles des toits son incendiaire loi tu le connais il vient de Priego et de Guadalajara il lèche la bosse de chameau que dessine ton dos tu espérais son feu et son feu le voici. Le 8 juillet 1971, lors de la onzième étape du Tour de France, Luis Ocana s'en va, s'envole et conquiert au sommet d'Orcières Merlette le maillot jaune qui jamais ne quittait les épaules de Merckx. L'exploit est inouï, mais qu'en disent les dieux ?