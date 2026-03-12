Inscription
Chiens mignons

Abigail Wheatley, Emily Ritson

Un livre de peinture magique pour donner vie à d'adorables petits chiens. Ce livre contient 16 images simples , en noir et blanc, de chiens tous plus mignons les uns que les autres qui jouent, gambadent et se font des câlins. Trempe le pinceau fourni dans un peu d'eau et passe-le sur les images pour faire apparaître les couleurs... comme par magie ! Un livre parfait pour occuper les enfants tout en leur apprenant à tenir un pinceau. On peut ensuite détacher les pages et exposer ses oeuvres d'art un peu partout !

Par Abigail Wheatley, Emily Ritson
Chez Usborne

Auteur

Abigail Wheatley, Emily Ritson

Editeur

Usborne

Genre

Peinture et dessin

Chiens mignons

Abigail Wheatley, Emily Ritson trad. Eléonore Souchon

Paru le 12/03/2026

32 pages

Usborne

6,95 €

9781836069911
© Notice établie par ORB
