Chiens mignons

Un livre de peinture magique pour donner vie à d'adorables petits chiens. Ce livre contient 16 images simples , en noir et blanc, de chiens tous plus mignons les uns que les autres qui jouent, gambadent et se font des câlins. Trempe le pinceau fourni dans un peu d'eau et passe-le sur les images pour faire apparaître les couleurs... comme par magie ! Un livre parfait pour occuper les enfants tout en leur apprenant à tenir un pinceau. On peut ensuite détacher les pages et exposer ses oeuvres d'art un peu partout !