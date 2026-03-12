Nos futurs

Lancé en décembre 2021, en s'inspirant du New Yorker et de Harper's Magazine, Bastille Magazine est devenu un bimestriel intellectuel, littéraire et artistique de référence, attirant de nombreux écrivains et artistes de réputation mondiale. Bastille Magazine est un mensuel couvrant l'actualité de la politique, de l'économie, de la culture, de la littérature, de la mode, du divertissement et des idées en France et dans le monde en mettant l'accent sur les parcours d'hommes et de femmes. L'objectif est de raconter la marche du monde en mettant en avant ceux qui cherchent à améliorer le sort de l'humanité.