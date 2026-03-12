Inscription
Pénitence et charité

Benoît XVI

ActuaLitté
Un volume qui propose un itinéraire théologique intense et profond, fidèle à la sensibilité spirituelle de Benoît XVI. Un parcours, à travers une sélection de textes du Magis-tère de Joseph Ratzinger, pour redécouvrir le sens au-thentique de la pénitence, enracinée dans le sacrement de la Confession et nourrie par la prière quotidienne, comme voie de renouveau intérieur et de réconciliation avec Dieu. De ce chemin de conversion naît la charité : l'amour concret, capable de se faire proche des plus pauvres et des plus petits, coeur même de l'Evangile. Le livre montre que pénitence et charité ne sont pas des réalités sépa-rées, mais deux dimensions complémentaires de la vie chrétienne : de la rencontre avec la miséricorde divine jaillit l'engagement à témoigner de la miséricorde dans le monde.

Par Benoît XVI
Chez OasiApp La Pietra d'Angolo

|

Auteur

Benoît XVI

Editeur

OasiApp La Pietra d'Angolo

Genre

Théologie

Pénitence et charité

Benoît XVI

Paru le 26/02/2026

220 pages

OasiApp La Pietra d'Angolo

10,00 €

9791256451227
