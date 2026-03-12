The Red Lady

Elle est l'Enfant de la Prophétie. Il est le roi qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Rhea Nymeris, mi-fae mi-humaine, vit sous la coupe du tyran Eris, contrainte d'utiliser sa magie pour protéger son enfant. Quand elle est envoyée escorter Aeron Varadorn, roi du Sud, elle découvre un homme d'honneur et un royaume où elle n'est plus une arme, mais une femme libre. Entre secrets, magie incontrôlable et attirance interdite, Rhea apprend qu'elle est la seule capable de renverser les ténèbres. Mais lorsque la prophétie s'éveille, Rhea sombre. Et le roi qu'elle aurait pu aimer devient celui qu'elle enterre vivant. Quand vient l'heure du choix, Rhea devient la tempête que personne n'avait prévue.