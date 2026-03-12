Inscription
#Imaginaire

The Red Lady

Anna O.c

The Red Lady
Elle est l'Enfant de la Prophétie. Il est le roi qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Rhea Nymeris, mi-fae mi-humaine, vit sous la coupe du tyran Eris, contrainte d'utiliser sa magie pour protéger son enfant. Quand elle est envoyée escorter Aeron Varadorn, roi du Sud, elle découvre un homme d'honneur et un royaume où elle n'est plus une arme, mais une femme libre. Entre secrets, magie incontrôlable et attirance interdite, Rhea apprend qu'elle est la seule capable de renverser les ténèbres. Mais lorsque la prophétie s'éveille, Rhea sombre. Et le roi qu'elle aurait pu aimer devient celui qu'elle enterre vivant. Quand vient l'heure du choix, Rhea devient la tempête que personne n'avait prévue.

Par Anna O.c
Chez Spark Publishing

|

Auteur

Anna O.c

Editeur

Spark Publishing

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

The Red Lady

Anna O.c

Paru le 12/03/2026

432 pages

Spark Publishing

22,90 €

ActuaLitté
9791098119149
