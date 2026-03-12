Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

De l'Eucharistie à la Trinité

Bernadot marie-vincent Père, Marie-Vincent Bernadot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chaque personne est appelée à vivre une intense union avec Dieu et découvrir ainsi la paix que rien ne pourra altérer. Le Père Bernadot invite le lecteur à découvrir les liens profonds qui unissent la vie quotidienne et ses obligations, la prière et la messe. Retrouver le sens de l'Eucharistie pour mieux goûter Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit et entrer avec fruit dans la prière : tel est l'objet de ce livre qui, à n'en pas douter, puise à la grande tradition théologique et offre ainsi à la méditation des fidèles la voie royale pour vivre dans l'intimité de la Sainte Trinité. Après avoir décrit ce qu'est l'union eucharistique et comment celle-ci peut-être maintenue durant la journée, l'auteur aborde la manière de la faire grandir pour le bonheur de l'âme qui cherche Dieu.

Par Bernadot marie-vincent Père, Marie-Vincent Bernadot
Chez Life Editions

|

Auteur

Bernadot marie-vincent Père, Marie-Vincent Bernadot

Editeur

Life Editions

Genre

Prière et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De l'Eucharistie à la Trinité par Bernadot marie-vincent Père, Marie-Vincent Bernadot

Commenter ce livre

 

De l'Eucharistie à la Trinité

Bernadot marie-vincent Père, Marie-Vincent Bernadot

Paru le 12/03/2026

212 pages

Life Editions

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791097321376
9791097321376
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.