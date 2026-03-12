De l'Eucharistie à la Trinité

Chaque personne est appelée à vivre une intense union avec Dieu et découvrir ainsi la paix que rien ne pourra altérer. Le Père Bernadot invite le lecteur à découvrir les liens profonds qui unissent la vie quotidienne et ses obligations, la prière et la messe. Retrouver le sens de l'Eucharistie pour mieux goûter Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit et entrer avec fruit dans la prière : tel est l'objet de ce livre qui, à n'en pas douter, puise à la grande tradition théologique et offre ainsi à la méditation des fidèles la voie royale pour vivre dans l'intimité de la Sainte Trinité. Après avoir décrit ce qu'est l'union eucharistique et comment celle-ci peut-être maintenue durant la journée, l'auteur aborde la manière de la faire grandir pour le bonheur de l'âme qui cherche Dieu.