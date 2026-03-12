Inscription
En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Formation

Laurent Cugny, Brad Mehldau

ActuaLitté
Figure majeure du jazz contemporain, né en 1970, Brad Mehldau signe avec Formation une autobiographie viscérale et exigeante. Au cours de ce voyage narratif et réflexif, le pianiste et compositeur explore l'édification d'une sensibilité musicale aspirant au sublime, depuis les paysages de l'enfance et l'éveil artistique, jusqu'aux influences multiples et aux rencontres décisives. Sans complaisance, l'auteur revient sur ses traumatismes, ses années d'addiction et sur les combats personnels qui ont accompagné sa formation, tant humaine que musicale. Cette plongée cathartique dans la scène new-yorkaise du jazz des années 1990 est aussi une enquête sociologique et musicologique : quelle relation le jazz entretient-il au passé ? aux autres genres musicaux ? quelle est son éthique ? et quelle expérience possible de la liberté individuelle, de l'inventivité ? Nourri de littérature et de philosophie, ce récit compose une large fresque inspirée du roman d'apprentissage goethéen, qui retrace le cheminement d'un artiste en quête de sens et d'un langage : la construction d'un canon personnel.

Par Laurent Cugny, Brad Mehldau
Chez Philharmonie de Paris

|

Auteur

Laurent Cugny, Brad Mehldau

Editeur

Philharmonie de Paris

Genre

Compositeurs

Retrouver tous les articles sur Formation par Laurent Cugny, Brad Mehldau

Commenter ce livre

 

Formation

Laurent Cugny, Brad Mehldau

Paru le 12/03/2026

450 pages

Philharmonie de Paris

32,00 €

ActuaLitté
9791094642900
© Notice établie par ORB
