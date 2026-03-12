Tsugai - Daemons of the Shadow Realm Tome 9

Du mystère, du surnaturel, de l'aventure, une histoire de fraternité : le nouveau Hiromu Arakawa est un manga inclassable qui réserve bien des surprises ! Après la trahison d'Akio, la famille Kagemori le soumet à un interrogatoire. Mais ses Tsugai, les Dieux des sommets, semblent avoir été piégés et causent une terrible explosion qui lui permet de s'échapper. Le village de Nishino, pourtant détruit de longue date, pourrait-il être responsable ? Pendant ce temps, les factions du village de Higashi, installées dans le monde inférieur, complotent pour récupérer Yuru. Feignant l'ignorance, Hana est aussi présente. Une nouvelle explosion retentit alors...