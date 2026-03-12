Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

Tsugai - Daemons of the Shadow Realm Tome 9

Hiromu Arakawa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Du mystère, du surnaturel, de l'aventure, une histoire de fraternité : le nouveau Hiromu Arakawa est un manga inclassable qui réserve bien des surprises ! Après la trahison d'Akio, la famille Kagemori le soumet à un interrogatoire. Mais ses Tsugai, les Dieux des sommets, semblent avoir été piégés et causent une terrible explosion qui lui permet de s'échapper. Le village de Nishino, pourtant détruit de longue date, pourrait-il être responsable ? Pendant ce temps, les factions du village de Higashi, installées dans le monde inférieur, complotent pour récupérer Yuru. Feignant l'ignorance, Hana est aussi présente. Une nouvelle explosion retentit alors...

Par Hiromu Arakawa
Chez Kurokawa

|

Auteur

Hiromu Arakawa

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tsugai - Daemons of the Shadow Realm Tome 9 par Hiromu Arakawa

Commenter ce livre

 

Tsugai - Daemons of the Shadow Realm Tome 9

Hiromu Arakawa trad. Fabien Vautrin, Maiko_O

Paru le 12/03/2026

176 pages

Kurokawa

7,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042021924
9791042021924
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.