Les héros de la galaxie Tome 30

Ryû Fujisaki, Yoshiki Tanaka, Ryu Fujisaki

Voici la saga héroïque contant le destin de deux hommes d'exception, à qui reviendra la tâche de mettre fin à une interminable guerre galactique ! Hanté par les souvenirs après la tentative d'assassinat à son encontre, Reinhard retient Hildegarde alors qu'elle s'apprêtait à prendre congé. Mais tandis que les relations entre ces deux personnage s'apprêtent à changer radicalement, des intrigants manoeuvrent dans l'ombre afin de plonger de nouveau la galaxie dans la tourmente...

Par Ryû Fujisaki, Yoshiki Tanaka, Ryu Fujisaki
Chez Kurokawa

Auteur

Ryû Fujisaki, Yoshiki Tanaka, Ryu Fujisaki

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

Les héros de la galaxie Tome 30

Ryû Fujisaki, Yoshiki Tanaka, Ryu Fujisaki trad. Takeda Jun'ichi

Paru le 12/03/2026

192 pages

Kurokawa

7,95 €

9791042021566
