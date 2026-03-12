Les héros de la galaxie Tome 30

Voici la saga héroïque contant le destin de deux hommes d'exception, à qui reviendra la tâche de mettre fin à une interminable guerre galactique ! Hanté par les souvenirs après la tentative d'assassinat à son encontre, Reinhard retient Hildegarde alors qu'elle s'apprêtait à prendre congé. Mais tandis que les relations entre ces deux personnage s'apprêtent à changer radicalement, des intrigants manoeuvrent dans l'ombre afin de plonger de nouveau la galaxie dans la tourmente...