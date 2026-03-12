Inscription
Ippo, saison 6 : The Fighting ! Tome 33

George Morikawa

Vous l'attendiez tous ! Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le champion poids plume du Japon remonte sur le ring pour une sixième saison ! IPPO MAAKUNOUCHIIII ! La faucheuse et le " bad boy " des poids légers disputent un match à couper le souffle pour le titre mondial ! Mashiba s'est précipité à l'attaque et a été bien accueilli par son adversaire, Rosario, grand in-fighter devant l'éternel. Impressionné tout de même par la démonstration de force de son challenger et se sentant en danger, le champion du monde en titre instaure une ambiance malsaine sur le ring...

Par George Morikawa
Chez Kurokawa

Auteur

George Morikawa

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

Ippo, saison 6 : The Fighting ! Tome 33

George Morikawa trad. Aude Boyer

Paru le 12/03/2026

192 pages

Kurokawa

7,30 €

9791042021474
