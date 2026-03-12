Ippo, saison 6 : The Fighting ! Tome 33

Vous l'attendiez tous ! Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le champion poids plume du Japon remonte sur le ring pour une sixième saison ! IPPO MAAKUNOUCHIIII ! La faucheuse et le " bad boy " des poids légers disputent un match à couper le souffle pour le titre mondial ! Mashiba s'est précipité à l'attaque et a été bien accueilli par son adversaire, Rosario, grand in-fighter devant l'éternel. Impressionné tout de même par la démonstration de force de son challenger et se sentant en danger, le champion du monde en titre instaure une ambiance malsaine sur le ring...