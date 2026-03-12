Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

Achève-moi Tome 3

Megumu Seto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle veut une histoire sérieuse mais lui, pas vraiment ... qui craquera en premier ? " Aucun autre garçon ne t'intéresse, si ? " Même si Kôsei lui a dit qu'elle était trop bien pour lui, Ichika ne se décourage pas. Elle l'invite au parc d'attractions, et passe outre les rencontres inopinées avec les " amies " de Kôsei... Lui qui déclarait ne pas savoir s'il l'aimait ou non voit ses sentiments changer petit à petit. Dans le même temps, Ichika fait la rencontre d'Arata, un garçon plus jeune qu'elle. Découvrez le tome 3 de cette histoire d'amour plus que compliquée !

Par Megumu Seto
Chez Kurokawa

|

Auteur

Megumu Seto

Editeur

Kurokawa

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Achève-moi Tome 3 par Megumu Seto

Commenter ce livre

 

Achève-moi Tome 3

Megumu Seto trad. Mathilde Vaillant

Paru le 12/03/2026

176 pages

Kurokawa

7,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042021115
9791042021115
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.