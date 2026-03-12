Achève-moi Tome 3

Elle veut une histoire sérieuse mais lui, pas vraiment ... qui craquera en premier ? " Aucun autre garçon ne t'intéresse, si ? " Même si Kôsei lui a dit qu'elle était trop bien pour lui, Ichika ne se décourage pas. Elle l'invite au parc d'attractions, et passe outre les rencontres inopinées avec les " amies " de Kôsei... Lui qui déclarait ne pas savoir s'il l'aimait ou non voit ses sentiments changer petit à petit. Dans le même temps, Ichika fait la rencontre d'Arata, un garçon plus jeune qu'elle. Découvrez le tome 3 de cette histoire d'amour plus que compliquée !