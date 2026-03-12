Oser la médiation

Face à la judiciarisation croissante des relations professionnelles, les dispositifs d'enquête se multiplient, souvent coûteux et peu satisfaisants. Au terme des procédures, les tensions demeurent, les relations se distendent et les personnes restent profondément marquées. Et si la médiation offrait une autre voie ? L'autrice propose une vision globale, nourrie par les apports des sciences sociales et solidement ancrée dans le droit du travail. Son approche, à la fois rigoureuse et pragmatique, aide à sécuriser les démarches, à prévenir les mises en cause de l'organisation et à transformer le conflit en levier de régulation sociale. Des exemples concrets, des outils pratiques et des repères méthodologiques enrichissent cette lecture essentielle pour quiconque souhaite replacer le dialogue, la responsabilité et l'intelligence collective au coeur du travail. Cet ouvrage invite les RH, juristes, représentants du personnel, managers, services de santé au travail et médiateurs à envisager la médiation comme une approche complémentaire, humaine et juridiquement sécurisée.