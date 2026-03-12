Cuisine côte ouest

La côte ouest française offre une cuisine aux saveurs marines et terrestres. Ici, les recettes traditionnelles s'ouvrent à de nouvelles influences : l'iode des coquillages se marie au gingembre, le miso sublime les légumes du marais, le yuzu réveille les sardines, la rose trémière s'invite dans un cheesecake ! Un voyage culinaire entre tradition et modernité. Plus qu'un recueil de recettes, cet ouvrage est une invitation au voyage, à la découverte d'une cuisine locale réinventée, fraîche, durable et créative.