Mes sacs au crochet

24 sacs et 7 accessoires à crocheter Et si vous pouviez créer vous-même des sacs uniques et tendance, simplement avec un crochet et du fil ? En raphia, en coton, ou en laine, sac filet, cabas, sac à bandoulière, pochette, besace ou portemonnaie sont à portée de main grâce aux explications détaillées de ce livre. Apprenez à réaliser grannys, fleurs, motifs géométriques et rayures, et créez les sacs et les accessoires de toutes vos envies et de tous vos besoins. Que vous soyez débutant ou plus confirmé, vous trouverez votre bonheur.