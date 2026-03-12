Inscription
#Beaux livres

Mes sacs au crochet

Marie Claire

ActuaLitté
24 sacs et 7 accessoires à crocheter Et si vous pouviez créer vous-même des sacs uniques et tendance, simplement avec un crochet et du fil ? En raphia, en coton, ou en laine, sac filet, cabas, sac à bandoulière, pochette, besace ou portemonnaie sont à portée de main grâce aux explications détaillées de ce livre. Apprenez à réaliser grannys, fleurs, motifs géométriques et rayures, et créez les sacs et les accessoires de toutes vos envies et de tous vos besoins. Que vous soyez débutant ou plus confirmé, vous trouverez votre bonheur.

Par Marie Claire
Chez Marie Claire Editions

|

Auteur

Marie Claire

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Couture, tricot

Commenter ce livre

 

Mes sacs au crochet

Marie Claire

Paru le 12/03/2026

160 pages

Marie Claire Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9791032311981
