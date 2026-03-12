Inscription
Géopolitique du risque

J. Peter Burgess, Sarah Perret

Sécurité, environnement, finance, santé, énergie, numérique... le risque et sa gestion ont intégré de nombreux pans de notresociété, tant au niveau des disciplines que des acteurs. Cette culture du risque, qui s'est accrue avec l'intensification de la mondialisation et la démultiplication de solutions technologiques, a fait émerger de nouvelles problématiques qui impliquent non seulement les acteurs étatiques et internationaux, mais aussi désormais ceux d'un secteur privé de plus en plus florissant. C'est ce panorama complexe et ses enjeux géopolitiques nouveaux qu'analysent ici Sarah Perret et J. Peter Burgess.

Par J. Peter Burgess, Sarah Perret
Chez Editions Le Cavalier Bleu

Auteur

J. Peter Burgess, Sarah Perret

Editeur

Editions Le Cavalier Bleu

Genre

Géopolitique

Géopolitique du risque

J. Peter Burgess, Sarah Perret

Paru le 26/03/2026

184 pages

Editions Le Cavalier Bleu

13,00 €

9791031808321
