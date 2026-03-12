"Assis sur un banc, je regarde la porte du café mais je sais rapidement que je ne pourrai pas rentrer dedans c'est pas la peine, la douleur dans mon corps est déjà en train de changer d'état, je voudrais bien me lever mais mes jambes ne sont pas pressées de répondre, je suis en train de me transformer petit à petit en statue de pierre". Gevoch Machin dégringole en hôpital psychiatrique pour une dépression carabinée. Entre embardées, rencontres et fixettes sous valium, il arpente ce monde parallèle et nous entraîne de façon tendre, terrible et drôle, au coeur de ce que la société appelle la maladie mentale. Auteur d'Otary Club (Rue Fromentin), Charles Poitevin fait ce qu'il peut depuis 1981. Entre ateliers culturels, boulots alimentaires, travail avec des mineurs en prise avec la justice, des collégien. ne. s et des personnes exilé. e. s, et missions marketing, il construit patiemment son écriture. Le dérapage de la tristesse est son premier roman aux éditions Au diable vauvert.