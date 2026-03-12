Vous avez du mal à prendre des décisions ? Une fâcheuse tendance à la procrastination ? Beaucoup de rêves mais des difficultés à passer à l'action ? Il suffit de 5 secondes pour transformer votre vie ! Utilisée par des millions de personnes à travers le monde, la règle des 5 secondes va vous permettre de "débloquer" votre cerveau pour déclencher un changement positif de comportement. Dans cet ouvrage, découvrez comment : 1. retrouver confiance en vous ; 2. cesser de douter et de procrastiner ; 3. combattre vos peurs ; 4. arrêter de stresser, de vous inquiéter et vivre plus heureux ; 5. avoir le courage de partager et de défendre vos idées... en 5 secondes seulement ! La méthode ultra-simple, universelle et infaillible pour enfin mettre en oeuvre les décisions que vous n'arriviez pas à prendre et réaliser tous vos projets ! "Il est absolument stupéfiant de voir à quel point les choses deviennent faciles quand nous découvrons notre capacité à nous pousser nous-mêmes". Autrice de best-sellers internationaux traduits dans plus de 60 langues, Mel Robbins est une spécialiste mondialement renommée du mindset, de la motivation et du changement de comportement. Animatrice du Mel Robbins Podcast, figurant en tête des classements, elle inspire chaque jour des auditeurs dans 194 pays.