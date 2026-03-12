La vraie histoire des corsaires

Les corsaires ont toujours fait rêver ! Au-delà de leurs exploits sur les mers, ils fascinent par leur esprit de liberté absolue, leur patriotisme héroïque et leur sens du commerce. L'écrivain de marine Dominique Le Brun retrace leur fantastique histoire dans une perspective inédite. Bien sûr, il y a Surcouf qui accéda de son vivant au statut de légende, Jean Bart qui sauva le royaume de la famine, ou encore Duclos-Guyot qui accomplit des missions secrètes au Canada. Mais bien avant eux, les vikings ne furent-ils pas les premiers corsaires ? Et qu'en est-il des Barbaresques en Méditerranée ? Plus près de nous, lors des deux guerres mondiales, la guerre de course devint une composante stratégique des conflits. Encore aujourd'hui, les navires de l'ONG Sea Shepherd méritent le titre de corsaires d'honneur pour leur défense de la nature, tout comme ceux qui secourent des migrants. S'ils ont changé de combat, les corsaires fascinent toujours.