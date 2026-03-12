Inscription
#Essais

Histoire des premières communautés chétiennes

Marie-Françoise Baslez

Et si c'est par la maisonnée que tout avait commencé ? A l'origine des premières communautés chrétiennes se trouvent les églises " domestiques " ou les " maisonnées ". Pour la première fois, un livre raconte l'histoire de la naissance du christianisme dans sa dimension la plus concrète. Où, quand et comment vivaient les premières communautés ? Quelle était la place de l'individu, des femmes, des étrangers ou des esclaves ? Loin des idées reçues et des anachronismes, Marie-Françoise Baslez met en évidence la dynamique de la christianisation à l'oeuvre à l'époque, celle qui permit de passer de l'Eglise " à la maison " à l'Eglise universelle.

Par Marie-Françoise Baslez
Chez Editions Tallandier

Auteur

Marie-Françoise Baslez

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Eglise primitive

Histoire des premières communautés chétiennes

Marie-Françoise Baslez

Paru le 12/03/2026

224 pages

Editions Tallandier

10,00 €

