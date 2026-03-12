Inscription
Alt Gar Bra

Nicolas Surlapierre

Alt Går Bra / Tout Va Bien est le nom du collectif d'artistes formé par Agnes Nedregård et Branko Boero Imwinkelried — un nom qui résonne avant tout comme un adage pour l'art contemporain. Cette monographie célèbre dix années de leurs pratiques artistiques en France, en Norvège, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Sous la direction de Nicolas Surlapierre, Frédérique Toudoire-Surlapierre et Alessandra Ballotti, avec une préface de Jacques Rancière, elle réunit les contributions de voix éminentes telles que Geir Haraldseth, Karen Pinkus, Frode Sandvik et Hanne Hammer Stien.

Par Nicolas Surlapierre
Chez Silvana Editoriale

Auteur

Nicolas Surlapierre

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Muséologie

Alt Gar Bra

Nicolas Surlapierre

Paru le 12/03/2026

256 pages

Silvana Editoriale

35,00 €

9788836662333
