Alt Gar Bra

Alt Går Bra / Tout Va Bien est le nom du collectif d'artistes formé par Agnes Nedregård et Branko Boero Imwinkelried — un nom qui résonne avant tout comme un adage pour l'art contemporain. Cette monographie célèbre dix années de leurs pratiques artistiques en France, en Norvège, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Sous la direction de Nicolas Surlapierre, Frédérique Toudoire-Surlapierre et Alessandra Ballotti, avec une préface de Jacques Rancière, elle réunit les contributions de voix éminentes telles que Geir Haraldseth, Karen Pinkus, Frode Sandvik et Hanne Hammer Stien.