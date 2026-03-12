Ceci n'est pas un livre sur Gaudi. C'est un livre avec Gaudi. Cet ouvrage réunit les voix de disciples, de collègues, d'amis et d'ouvriers de Gaudi - autant de personnes qui seraient autrement tombées dans l'oubli -, mais aussi celles de personnalités mondialement connues, tels les artistes Salvador Dali, Picard Opisso, Joaquín Torres-Garcia ou les écrivains Miguel de Unamuno et Joan Maragall. On ne trouvera ici ni théorie ni Interprétation, mais uniquement une tentative de rapprochement. Car Gaudi n'est pas seulement ce qu'il fit, mais aussi comment il le fit. Et ce comment s'entend dans l'écho qu'il a produit chez les personnes qui l'ont connu. Ces voix nous rapprochent de Gaudí, non seulement du génie ou du mythe, mais aussi de l'homme. Un homme qui marchait, parlait, écoutait, travaillait et aimait. Sa vie et son oeuvre ont donné lieu à une infinité de biographies, de monographies et d'essais, qui les abordent selon les approches les plus diverses. Nombre de ceux qui ont écrit sur lui l'ont connu et c'est à eux que j'ai souhaité donner la parole : Joan Matamala Sculpteur à la Sagrada Familia ; Isidre Puig Boada Architecte. disciple de Gaudi ; Josep Bayo Font Constructeur de confiance de Gaudi ; Joagiin Torres-Garcia Artiste ayant collaboré â la Sagrada Familia ; Doménec Sugranes Architecte, disciple de Gaudi ; Montserrat Rius i Camps Religieuse qui travailla au service de la maison de Gaudi ; Josep Maria Garrut Enfant il fit la connaissance de Gaudi. Il a consacré sa vie à son legs ; Lluis Bonet i Gari Architecte, disciple de Gaudí ; Francesc Maspons Juriste et excursionniste, ami de Gaudi ; Joaquim Folch i Torres Muséologue, ami et défenseur de l'oeuvre de Gaudi ; Joan Maragall Poète, ami de Gaudi ; Francesc de P. Baldelló Prêtre dont Gaudi partagea la dévotion pour le chant grégorien ; Llorenç Riberi Campins Prêtre, témoin de la restauration par Gaudi de la cathédrale de Majorque ; Manuel Trens Ribas Prêtre, liturgiste et historien de l'art, ami de Gaudi ; Ricard Opisso Artiste, collaborateur et chroniqueur graphique de Gaudi ; Joan Marti Mattleu Professeur et secrétaire personnel de Gaudi ; Salvador Dalí Artiste admirateur de Gaudi ; Miguel de Unamuno Philosophe et écrivain qui connut Gaudi ; Andrea Mastrovito (dessin) Artiste contemporain, ami spirituel de Gaudi