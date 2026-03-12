Nénette au 7B

Je m'appelle Paulette, Paulette Hoster, mais tout le monde m'apelle Nénette. Je vais bientôt avoir 9 ans. Je vis au 7B depuis que je suis toute petite. Le 7B, c'est une sorte de maison où vivent les enfants qui ne peuvent pas être avec leurs parents ". Dans ce roman, Nénette raconte toute la vie de son foyer : les rires, les colères, les autres enfants, les éducateurs. Mais elle raconte aussi une absence : celle de sa maman, qu'elle attend, espère et parfois déteste. Entre les éclats de rire et les larmes mais surtout, avec beaucoup de tendresse, elle nous fait découvrir son monde, celui où on apprend à aimer même quand l'amour fait mal.