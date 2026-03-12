Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Ce qui mijote au Kremlin

Witold Szablowski

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Szab?owski nous emmène à travers la Russie de Poutine, l'Ukraine, la Géorgie et d'autres anciennes républiques soviétiques, au fil d'une enquête sur les cuisines du pouvoir. On y découvrira l'histoire du feuilleté au pigeon que mangea le tsar Nicolas II avant d'être fusillé avec son cuisinier, et comment un chef de Staline apprit à un chef de Gorbatchev la façon de chanter pour faire monter la pâte au levain. On y rencontrera une Ukrainienne centenaire ayant survécu à la Grande Famine orchestrée par Staline ; une cantinière qui apprenait aux soldats du front de l'Est à rôtir des escargots et à faire de la soupe aux orties ; ou encore la femme qui cuisinait pour Youri Gagarine et les autres cosmonautes. On y entendra les femmes qui tenaient les cantines des pompiers de Tchernobyl, et les Tatars de Crimée, dont la cuisine est de pure nostalgie. Ce qui mijote au Kremlin est une histoire de banquets, de popote et de famine. Tour à tour drôle et poignant, Witold Szab?owski éclaire la façon dont les repas racontent le pouvoir - et comment, en Russie, la grande histoire s'écrit toujours à table.

Par Witold Szablowski
Chez Les Editions Noir sur Blanc

|

Auteur

Witold Szablowski

Editeur

Les Editions Noir sur Blanc

Genre

Russie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ce qui mijote au Kremlin par Witold Szablowski

Commenter ce livre

 

Ce qui mijote au Kremlin

Witold Szablowski trad. Véronique Patte

Paru le 12/03/2026

361 pages

Les Editions Noir sur Blanc

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889831982
9782889831982
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.