Szab?owski nous emmène à travers la Russie de Poutine, l'Ukraine, la Géorgie et d'autres anciennes républiques soviétiques, au fil d'une enquête sur les cuisines du pouvoir. On y découvrira l'histoire du feuilleté au pigeon que mangea le tsar Nicolas II avant d'être fusillé avec son cuisinier, et comment un chef de Staline apprit à un chef de Gorbatchev la façon de chanter pour faire monter la pâte au levain. On y rencontrera une Ukrainienne centenaire ayant survécu à la Grande Famine orchestrée par Staline ; une cantinière qui apprenait aux soldats du front de l'Est à rôtir des escargots et à faire de la soupe aux orties ; ou encore la femme qui cuisinait pour Youri Gagarine et les autres cosmonautes. On y entendra les femmes qui tenaient les cantines des pompiers de Tchernobyl, et les Tatars de Crimée, dont la cuisine est de pure nostalgie. Ce qui mijote au Kremlin est une histoire de banquets, de popote et de famine. Tour à tour drôle et poignant, Witold Szab?owski éclaire la façon dont les repas racontent le pouvoir - et comment, en Russie, la grande histoire s'écrit toujours à table.