Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

La Simone

Adrien Rupp

La Simone, c'est l'histoire d'une couturière de campagne, d'une soeur de paysan. Une grand-mère qui pousse des "euuuh" , des "rôôôh" , des "mais nooon" , à qui mieux mieux, et à ses côtés, on pense souvent que mieux ce serait moins bien. La Simone, c'est l'histoire du grand-père aussi, qui, un jour, est allé dire à La Simone qu'il avait franchement quand même plus de plaisir à regarder les couchers de soleil, assis sur un banc avec elle, que sans elle. La Simone, c'est le genre de personne dont le départ vide une pièce de sa chaleur, alors qu'on avait presque oublié sa présence. Rien de plus. Rien de moins, non plus.

Par Adrien Rupp
Chez La Veilleuse Editions

Auteur

Adrien Rupp

Editeur

La Veilleuse Editions

Genre

Littérature française

La Simone

Adrien Rupp

Paru le 12/03/2026

120 pages

La Veilleuse Editions

18,00 €

9782889780402
