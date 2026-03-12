Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Fille d'accident

Karine Deraëdt

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre noirceur familiale et éclats de lucidité, Karine Deraëdt nous livre un roman coup de poing, aussi brutal que poignant. La narratrice enterre son père, et avec lui, des décennies de silence, de terreur et d'attentes déçues. Commence alors un récit sans filtre, qui navigue entre souvenirs d'enfance, internement psychiatrique et survie émotionnelle. L'écriture est vive, frontale, traversée de fulgurances poétiques et d'un humour noir salvateur.

Par Karine Deraëdt
Chez Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

|

Auteur

Karine Deraëdt

Editeur

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fille d'accident par Karine Deraëdt

Commenter ce livre

 

Fille d'accident

Karine Deraëdt

Paru le 12/03/2026

256 pages

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810912742
9782810912742
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.