Fille d'accident

Entre noirceur familiale et éclats de lucidité, Karine Deraëdt nous livre un roman coup de poing, aussi brutal que poignant. La narratrice enterre son père, et avec lui, des décennies de silence, de terreur et d'attentes déçues. Commence alors un récit sans filtre, qui navigue entre souvenirs d'enfance, internement psychiatrique et survie émotionnelle. L'écriture est vive, frontale, traversée de fulgurances poétiques et d'un humour noir salvateur.