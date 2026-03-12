Inscription
#Roman francophone

L'été des au revoir

Rosie Clarke

ActuaLitté
Londres, 1914. Harper's, le grand magasin d'Oxford Street, où se sont rencontrées Sally, Beth, Rachel et Maggie fête ses deux ans d'existence. Toutes quatre ont bien évolué depuis leurs débuts comme vendeuses, mais l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne va chambouler leur quotidien. Maggie veut s'engager comme infirmière volontaire, le mari de Sally veut revêtir l'uniforme... Mars 1914. A Londres, Harper's, grand magasin chic d'Oxford Street, s'apprête à fêter en grande pompe ses deux ans d'existence. Ben Harper, son propriétaire, est aux anges, d'autant que Sally, sa jeune épouse, est sur le point d'accoucher. Mais, après un printemps radieux, les nuages commencent à s'amonceler en ce début d'été, synonyme d'au revoir déchirants. Ben ne souhaite-t-il pas partir sur le front ? Maggie Gibbs, l'un des piliers de l'entreprise, ne songe-telle pas de son côté à s'engager comme infirmière volontaire ? Mêlant petites histoires à la grande, Rosie Clarke nous entraîne dans le sillage de jeunes femmes déterminées à réussir dans une Angleterre encore patriarcale qui bascule soudain dans la Première Guerre mondiale.

Par Rosie Clarke
Chez L'Archipel

|

Auteur

Rosie Clarke

Editeur

L'Archipel

Genre

XXe siècle

L'été des au revoir

Rosie Clarke trad. Martine Desoille

Paru le 12/03/2026

368 pages

L'Archipel

22,00 €

9782809852745
© Notice établie par ORB
plus d'informations

