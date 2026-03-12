Tous psychologues ?

Un classique de la psychologie Qui, à l'occasion d'un échange de vues, n'a jamais conclu que telle personne était timide, prétentieuse ou encore intelligente, extravertie ou épanouie ? Quel est l'enseignant qui, après quelques leçons, n'a jamais pensé que tel élève était travailleur et tel autre paresseux ? Comment nous forgeons-nous nos impressions sur autrui ? A quel point le physique, la classe sociale, la couleur de peau ou encore la réputation nous influencent-ils ? Quel est le rôle des stéréotypes dans ce processus ? En bref, "sommes-nous tous des psychologues" , et sommes-nous tous de bons psychologues ?