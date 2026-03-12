Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Tous psychologues ?

Jacques-Philippe Leyens

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un classique de la psychologie Qui, à l'occasion d'un échange de vues, n'a jamais conclu que telle personne était timide, prétentieuse ou encore intelligente, extravertie ou épanouie ? Quel est l'enseignant qui, après quelques leçons, n'a jamais pensé que tel élève était travailleur et tel autre paresseux ? Comment nous forgeons-nous nos impressions sur autrui ? A quel point le physique, la classe sociale, la couleur de peau ou encore la réputation nous influencent-ils ? Quel est le rôle des stéréotypes dans ce processus ? En bref, "sommes-nous tous des psychologues" , et sommes-nous tous de bons psychologues ?

Par Jacques-Philippe Leyens
Chez Mardaga Editions

|

Auteur

Jacques-Philippe Leyens

Editeur

Mardaga Editions

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tous psychologues ? par Jacques-Philippe Leyens

Commenter ce livre

 

Tous psychologues ?

Jacques-Philippe Leyens

Paru le 26/03/2026

252 pages

Mardaga Editions

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782804735913
9782804735913
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.